Payet desfalcará o Vasco contra o Palmeiras - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 12/06/2024 11:23

Vasco terá um desfalque de peso para o jogo contra o Palmeiras, na próxima quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), em São Paulo. O meia Dimitri Payet, com um problema físico, não embarcou com a delegação para a capital paulista e não jogará contra o Alviverde. As informações foram inicialmente divulgadas pelo jornalista Venê Casagrande. Rio - Oterá um desfalque de peso para o jogo contra o Palmeiras, na próxima quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), em São Paulo. O meia Dimitri Payet, com um problema físico, não embarcou com a delegação para a capital paulista e não jogará contra o Alviverde. As informações foram inicialmente divulgadas pelo jornalista Venê Casagrande.

Praxedes sofreu uma lesão muscular na coxa direita, sofrida no segundo tempo da goleada para o Flamengo, e desfalcará o Cruz-Maltino por um tempo. A ideia é que, com o problema físico, Payet seja preservado pela comissão da técnica visando o jogo contra o Cruzeiro, no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), em São Januário. O francês não será o único desfalque do Vasco para o jogo contra o Palmeiras.sofrida no segundo tempo da, e desfalcará o Cruz-Maltino por um tempo.

A partida contra o Verdão será a segunda de Álvaro Pacheco no comando do Vasco. Na estreia do treinador, o clube carioca sofreu a maior goleada da história em um confronto contra o Flamengo: 6 a 1 no Maracanã.