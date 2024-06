Philippe Coutinho durante visita a São Januário, em 2017 - Divulgação/Vasco

Publicado 12/06/2024 14:27

Vasco está mais perto do que nunca. O meia acertou sua rescisão com o Aston Villa, da Inglaterra, e tem caminho livre para acertar com o Cruz-Maltino. A informação foi dada primeiramente pelo "Uol". Rio - A volta de Phillpe Coutinho para oestá mais perto do que nunca. O meia acertou sua rescisão com o Aston Villa, da Inglaterra, e tem caminho livre para acertar com o Cruz-Maltino. A informação foi dada primeiramente pelo "Uol".

A negociação para o retorno do jogador já dura um mês. Ele tinha contrato com o Aston Villa até 2026, mas como não fazia parte dos planos do técnico Unai Emery, teve sua saída facilitada. Além disso, o clube inglês o devia alguns valores. . Ele tinha contrato com o Aston Villa até 2026, mas como não fazia parte dos planos do técnico Unai Emery, teve sua saída facilitada. Além disso, o clube inglês o devia alguns valores.

frisou a prioridade ao Gigante da Colina, caso voltasse a atuar no Brasil.

Coutinho chegou também a ser alvo do Cruzeiro, mas o meia

Cria do Cruz-Maltino, Coutinho jogou pelo Vasco até 2010, ano em que se transferiu para a Inter de Milão. Na Europa, ainda passou por Espanyol, Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique e Aston Villa.

No meio de 2023, chegou ao Al-Duhail por empréstimo. Com a camisa do time do Catar, ele marcou sete gols e deu três assistências em 21 jogos.