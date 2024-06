Gary Medel pediu para sair do Vasco antes do fim do contrato - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 12/06/2024 12:22

técnico Álvaro Pacheco contava com o chileno, que pediu para não jogar e, por isso, nem sequer viajou a São Paulo e assinará a rescisão com o Vasco em breve.

Mesmo de saída para acertar com o Boca Juniors, Medel seria titular na partida de quinta-feira (13), contra o Palmeiras, às 21h30, pelo Brasileirão. O técnico Álvaro Pacheco contava com o chileno, que pediu para não jogar e, por isso, nem sequer viajou a São Paulo e assinará a rescisão com o Vasco em breve.

O presidente do clube, Pedrinho, explicou que o pedido para sair já fora feito antes, mas que o processo acelerou nos últimos dias. E confirmou o acordo para liberação do experiente jogador de 36 anos, que tinha contrato até dezembro.



"Foi um pedido dele já há muito tempo pela saída. Pacheco perguntou para ele como estava a cabeça para o jogo, e Medel falou que não estava com o foco ali, que queria sair o quanto antes", explicou Pedrinho, que continuou:



"Foi honesto, foi justo, e é o que falei antes: só vai ficar no Vasco quem estiver a fim de representar a camisa do Vasco. Foi uma decisão pessoal, até pela questão para acelerar a saída para o Boca Juniors".



o envolvimento do zagueiro em uma polêmica ao agredir um jogador da base na concentração. Líder sob o comando de Ramón Díaz, Medel passou a viver clima tenso nos bastidores e não contava com a simpatia do elenco cruz-maltino . O estopim foi

O chileno chegou ao Vasco no ano passado e foi importante na fuga do rebaixamento para a Série B. Ao todo, foram 32 jogos disputados.