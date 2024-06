Vasco fechou patrocínio pontual para o jogo contra o Palmeiras - Leandro Amorim/Vasco Da Gama

Publicado 13/06/2024 18:42

Rio - O Vasco terá um patrocínio pontual na partida contra o Palmeiras, nesta quinta-feira (13), às 21h30, no Allianz Parque. A Joli Material de Construção estampará sua marca nas costas da camisa cruz-maltina.

O investimento no ramo do futebol não é novidade para a empresa, que já patrocinou os uniformes de São Paulo, Fortaleza e Santos. É a primeira parceria firmada pelo presidente Pedrinho desde que o associativo retomou o controle do futebol.

Nos últimos meses, o Vasco vem tentando alavancar os patrocínios em sua camisa. Recentemente, o time carioca conseguiu um dos maiores contratos de patrocínio máster do país com a casa de apostas Betfair.

Dentro de campo, o Vasco precisa pontuar para se recuperar no Brasileirão após a goleada histórica que sofreu por 6 a 1 para o Flamengo. Em caso de derrota, a equipe de Álvaro Pacheco continuará ameaçada pela zona de rebaixamento.