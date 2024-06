Lance do jogo entre Palmeiras e Vasco - Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Publicado 13/06/2024 23:27

São Paulo - Na noite desta quinta-feira (13), o Vasco foi presa fácil para o Palmeiras e perdeu por 2 a 0 no Allianz Parque, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Piquerez e Rony fizeram os gols do confronto. Vegetti chegou a marcar para o Cruz-Maltino, mas o lance acabou anulado por falta do próprio Pirata. Pouco depois, Zé Rafael balançou as redes para o Alviverde, mas a jogada também foi invalidada por falta.

O time de Álvaro Pacheco segue com seis pontos e aparece no 14º lugar do Brasileirão. O Cruz-Maltino volta a campo no próximo domingo, às 18h30, para enfrentar o Cruzeiro em São Januário. A partida é válida pela nona rodada do campeonato.

O jogo

O Vasco teve um primeiro tempo muito ruim diante do Palmeiras. A equipe de Álvaro Pacheco teve apenas 36% de posse de bola e finalizou quatro vezes. Em contrapartida, o Alviverde precisou bastante e fechou a etapa inicial com 22 arremates, de acordo com dados do site "SofaScore".

O Cruz-Maltino não conseguiu segurar a pressão e levou o gol aos aos 26 minutos. Estêvão invadiu a área pelo lado direito, encarou a marcação e cruzou na medida para Piquerez. Livre de marcação, o lateral uruguaio finalizou no contrapé de Léo Jardim para balançar as redes do Vasco.

No segundo tempo, o cenário do jogo não mudou. O Vasco chegava pouco e via o Palmeiras seguir com apetite de gols. Dessa forma, o adversário ampliou a vantagem aos 11 minutos, num vacilo defensivo. Estêvão se antecipou a Sforza dentro da área e cruzou na medida para Rony, que só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes.

A equipe de Álvaro Pacheco até acordou na marca dos 22 minutos, quando Vegetti conseguiu uma boa cabeçada que parou no goleiro Weverton. Pouco depois, o argentino chegou a marcar. No entanto, o VAR chamou o árbitro para revisão, e o tento foi anulado por falta do Pirata. Foram os únicos bons momentos do Vasco na etapa complementar.

Depois disso, o Palmeiras voltou a ter o controle do jogo e praticamente não voltou a sofrer. O Alviverde ainda chegou a balançar as redes com Zé Rafael, mas o árbitro foi ao VAR e invalidou a jogada por uma falta na origem do lance.

Ficha técnica

Palmeiras x Vasco



Data e Hora: 13/06/2024, às 21h30

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA/SC)



Cartões amarelos: Rony (PAL) / Sforza (VAS)

Cartões vermelhos: -

Gols: Piquerez (1-0) (26'/1ºT) / Rony (2-0) (11'/2ºT)

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Naves, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael (Fabinho) e Raphael Veiga (Gabriel Menino); Estêvão (Mayke), Lázaro (Caio Paulista) e Rony (Flaco López).

VASCO (Técnico: Álvaro Pacheco)

Léo Jardim; Rojas (Sforza), Maicon e Léo; Puma (Paulo Henrique), Zé Gabriel (Hugo Moura), Galdames e Lucas Piton (Victor Luis); Rossi (Rayan), David (Adson) e Vegetti.