Gary Medel deixou o Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 13/06/2024 17:47 | Atualizado 13/06/2024 17:49

Rio - Na tarde desta quinta-feira, 13, o Vasco anunciou a rescisão de contrato com Gary Medel. O zagueiro chileno deixou o Cruz-Maltino e acertou com o Boca Juniors, da Argentina, que já oficializou a contratação

"O Vasco da Gama chegou a um acordo com o zagueiro Gary Medel e acertou a rescisão do contrato em acordo com o atleta. O chileno, que chegou ao Cruzmaltino em julho de 2023, atuou pelo Gigante da Colina em 34 partidas. O clube agradece ao atleta pelos serviços prestados, por honrar a camisa do Vasco e deseja sucesso na sequência de sua carreira", diz a nota do Vasco.

O chileno vivia clima tenso nos bastidores e não contava com a simpatia do elenco cruz-maltino . Ele se envolveu em uma polêmica ao agredir um jogador da base na concentração.

Medel chegou ao Vasco no ano passado e foi importante na campanha de recuperação do time, que conseguiu escapar do rebaixamento para a Série B. Ao todo, foram 32 jogos pelo Gigante da Colina.