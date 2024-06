Paquetá, da seleção brasileira, contra os Estados Unidos - Rich Storry/Getty Images North America/AFP

Paquetá, da seleção brasileira, contra os Estados UnidosRich Storry/Getty Images North America/AFP

Publicado 12/06/2024 22:04 | Atualizado 12/06/2024 22:53

Flórida - A Seleção decepcionou e ficou só no empate com os Estados Unidos por 1 a 1, nesta quarta-feira, 12, no Estádio Camping World, em Orlando, na Flórida (EUA). Rodrygo abriu o placar para o Brasil aos 17 minutos do primeiro tempo, mas Pulisic deixou tudo igual no marcador aos 26. Na etapa complementar, Dorival Júnior promoveu substituições para deixar o time mais ofensivo, mas não elas surtiram efeito. Os norte-americanos ainda tiveram oportunidades para construir a virada, porém param em Alisson. Este foi o último amistoso antes da estreia na Copa América.

fotogaleria

O time de Dorival Júnior volta a campo no dia 24 de junho (segunda-feira), às 22h (de Brasília), para enfrentar a Costa Rica no SoFi Stadium, em Los Angeles. A partida é válida pela primeira rodada do Grupo D da Copa América.

O jogo

A Seleção teve um começo devagar e levou um susto com menos de cinco minutos, quando Musah experimentou de longe e acertou o travessão da meta defendia por Alisson. O lance acordou o Brasil, que imprimiu bom ritmo e criou pelo menos três boas chances até inaugurar o placar.

Aos 17 minutos, a seleção brasileira recuperou a bola no campo de ataque, e Raphinha descolou ótimo passe para Rodrygo. O camisa 10, já dentro da área, não desperdiçou a oportunidade com Matt Turner e finalizou forte de perna esquerda para balançar as redes.

A comemoração, porém, não durou muito pouco. Pouco depois, Pulisic caiu na entrada da área, e o árbitro entendeu que houve falta. O próprio Pulisic foi para a cobrança, chutou no canto onde estava Alisson, e a bola entrou.

Com o empate no placar, o restante do primeiro tempo já não teve tanta emoção. A seleção brasileira até teve mais posse, porém não conseguiu voltar a assustar os estadunidenses.

Na etapa complementar, o Brasil voltou melhor, teve mais posse e mais presença no campo ofensivo. Apesar disso, o empate persistia no placar. Dorival Júnior, então, promoveu as entradas de Andreas Pereira, Savinho e Endrick para deixar a Seleção com uma formação mais ofensiva.

A Seleção fechou o jogo com mais volume ofensivo, mas não conseguiu fazer o gol da vitória. As principais chances vieram com Endrick e Rodrygo, que pararam no goleiro Matt Turner.

Já os Estados Unidos criaram três boas chances para virar o jogo e derrotar o Brasil: em duas, Alisson se redimiu dos gols levados e fez grandes defesas; na terceira, a bola passou perto da trave e saiu para fora.

Ficha técnica

Estados Unidos 1 x 1 Brasil



Data e Hora: 12/06/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Camping World, na Flórida (EUA)

Árbitro: Saíd Martínez (HON)



Cartões amarelos: João Gomes (BRA)

Cartões vermelhos: -

Gol: Rodrygo (0-1) (17'/1Tº) / Pulisic (1-1) (26'/1ºT)

ESTADOS UNIDOS (Técnico: Gregg Berhalter)

Matt Turner; Scally (Moore), Richards, Ream e Robinson; Musah (Adams), Reyna (Johnny) e McKennie; Weah (Aaronson), Pulisic e Pepi (Balogun).

BRASIL (Técnico: Dorival Júnior)

Alisson; Danilo, Marquinhos, Beraldo e Wendell; João Gomes (Douglas Luiz), Bruno Guimarães (Savinho) e Lucas Paquetá (Andreas Pereira); Raphinha (Endrick), Vini Jr e Rodrygo (Martinelli).