Dorival Júnior é o técnico da seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Dorival Júnior é o técnico da seleção brasileiraRafael Ribeiro/CBF

Publicado 12/06/2024 23:45 | Atualizado 13/06/2024 00:02

Flórida - O técnico Dorival Júnior fez um balanço dos amistosos da seleção brasileira nesta data Fifa, contra México e Estados Unidos. O treinador disse que é natural o grupo ainda "estar um pouco distante" do que a comissão quer, mas ressaltou que o time já evoluiu "em muitos aspectos. Além disso, apontou o que o Brasil precisa melhorar para disputar a Copa América, que acontecerá em campos mais curtos.

"Acho que foram dois jogos importantes para nós. Você coloca em campo tudo aquilo que foi trabalhado. É natural que ainda estejamos um pouco distantes daquilo que nós queremos. Até porque, para mim, futebol parte de um equilíbrio. Você tem que ser efetivo. Sem a posse, você precisa estar um pouco mais atento e com os compartimentos um pouco mais próximos. Acho que vem melhorando, nós temos evoluído muito em muitos aspectos", disse Dorival.

"Em outros, como por exemplo as dimensões do campo, tentando uma adaptação rápida. O campo é um pouco menor na horizontal e na vertical. Nós, com certeza, enfrentaremos muitos adversários que irão se fechar como aconteceu com a equipe dos Estados Unidos. Precisamos de uma mobilidade um pouco maior, de uma troca de passes um pouco mais dinâmica, que exista essa troca de passes com um pouco mais de velocidade. Hoje, nós pegamos um adversário que tem uma compactação um pouco boa, baixou suas linhas", completou.

Dorival também mostrou confiança no grupo e mostrou que o 11 inicial ainda não está definido. O treinador aproveitou os jogos para rodar o time e fez escalações diferentes em cada um deles.

"Eu saio não só com certezas e algumas dúvidas, porém com muita confiança. Não tenho receio em afirmar que nós estamos em um caminho importante. É um fato natural isso. De repente, um desequilíbrio dentro das partidas. Nós jogamos com duas formações completamente diferentes, mas jogadores que, pelo pouco tempo de trabalham, já conseguem desenvolver um pouco daquilo que todos nós queremos", contou Dorival.

"Teremos mais dias pela frente. Espero que possamos dar um salto de qualidade, já considerando que todos os jogadores estarão em condições a partir de agora. E procurar definir a melhor equipe possível para o jogo de estreia", concluiu.

"Pela falta do Ederson e do próprio Alisson nas partidas anteriores, fizemos a convocação de Rafael e Léo Jardim, dando um oportunidade ao Bento, que foi muito bem. Achava correto, com o retorno do Alisson, que vinha sendo titular, que ele voltasse e tivesse as mesmas duas oportunidades", explicou Dorival.

"É apenas para que entendamos um pouco mais o momento de cada um deles. As definições vão acontecer daqui para frente. Nós temos confiança em todos os jogadores que aqui estão. Os treinamentos irão nos direcionar para a equipe que possamos iniciar na partida seguinte. Espero ser o mais correto possível", finalizou.

O time de Dorival Júnior volta a campo no dia 24 de junho (segunda-feira), às 22h (de Brasília), para enfrentar a Costa Rica no SoFi Stadium, em Los Angeles. A partida é válida pela primeira rodada do Grupo D da Copa América.