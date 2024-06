Jogo contra os EUA foi o último compromisso do Brasil antes da Copa América - Rich Storry / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Jogo contra os EUA foi o último compromisso do Brasil antes da Copa AméricaRich Storry / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Publicado 12/06/2024 23:02 | Atualizado 12/06/2024 23:03

Flórida - Nesta quarta-feira, 12, o Brasil empatou com os Estados Unidos por 1 a 1 , em jogo amistoso no Camping World, na Flórida, em Orlando (EUA). Rodyrgo abriu o placar para a seleção brasileira, mas Pulisic deixou tudo igual no marcador. Abaixo assista aos gols:

Gol de Rodrygo

GOL DO CAMISA 10 RODRYGO GOES pic.twitter.com/HMDUu2Ct5P — RODRYGO MIL GRAU (@rodrygomilgrauu) June 12, 2024

Gol de Pulisic

GOAL - Pulisic makes it 1-1 for USA #USMNTpic.twitter.com/tMMclnQdpi — The Socratic Daily (@SocraticDaily) June 12, 2024

O time de Dorival Júnior volta a campo no dia 24 de junho (segunda-feira), às 22h (de Brasília), para enfrentar a Costa Rica no SoFi Stadium, em Los Angeles. A partida é válida pela primeira rodada do Grupo D da Copa América.