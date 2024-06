Sob o comando de Artur Jorge, o Botafogo perdeu somente três vezes em 15 jogos - Arthur Barreto / Botafogo

Publicado 12/06/2024 19:31

Rio - O Botafogo superou o Fluminense na última terça-feira (11), por 1 a 0, no Nilton Santos , e uma cena curiosa chamou a atenção dos torcedores após o clássico. O técnico do Alvinegro, Artur Jorge, em meio à comemoração com os atletas ainda no gramado, deu um tapa no rosto do atacante Yarlen. Nas redes sociais, o Glorioso brincou com a situação.

Tem um momento da vitória de ontem que não sai da mente do adm… O cria está bem, meus escolhidos! pic.twitter.com/nxH1R4ldxA — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 12, 2024

Envolvido na brincadeira com Artur Jorge, Yarlen é uma das grandes promessas do Botafogo. Ele recebeu algumas oportunidades no Campeonato Carioca no início da temporada e, com a lesão de Jeffinho, tem sido utilizado com maior frequência no elenco principal. Em 2024, o jovem tem dois gols e uma assistência em sete jogos.

A equipe comandada pelo treinador português vive grande fase e não perde há sete jogos. No período, foram cinco vitórias e dois empates. Desde que ele assumiu o comando do Botafogo, o time sofreu somente três derrotas em 15 confrontos - para a LDU, no Equador, para o Cruzeiro, no Mineirão, e para o Bahia, no Nilton Santos.

No Campeonato Brasileiro, o Botafogo lidera com 16 pontos - com um jogo a mais do que os seus atuais perseguidores. Além disso, o Alvinegro está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores da América.