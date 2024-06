Marlon Freitas é um dos principais jogadores do Botafogo nesta temporada - Arthur Barreto / Botafogo

Publicado 12/06/2024 16:08

Rio - Um dos destaques do Botafogo nesta temporada, Marlon Freitas conquistou mais uma vitória sobre o Fluminense, na última terça-feira (11). O Glorioso superou o rival por 1 a 0, no Nilton Santos , pelo Brasileirão, e o volante manteve os 100% de aproveitamento sobre o clube que o revelou.

Desde que deixou o Fluminense, em 2019, o meio-campista entrou em campo diante do Tricolor em dez oportunidades e saiu vitorioso em todas. O período engloba cinco jogos pelo Atlético-GO (seu ex-clube) e cinco pelo Botafogo.

Atual líder do Alvinegro dentro e fora de campo, Marlon Freitas teve mais uma boa atuação diante do Flu e contribuiu para a equipe alcançar a marca de cinco vitórias consecutivas sobre o rival.

Com o resultado, o Botafogo assumiu a ponta da tabela do Campeonato Brasileiro, de forma momentânea, com 16 pontos. Por outro lado, o Fluminense beira a zona de rebaixamento, com seis somados em oito partidas disputadas até aqui.

Confira o retrospecto de Marlon Freitas contra o Fluminense

. Botafogo 1 x 0 Fluminense - Brasileirão 2024

. Fluminense 2 x 4 Botafogo - Carioca 2024

. Fluminense 0 x 2 Botafogo - Brasileirão 2023

. Botafogo 1 x 0 Fluminense - Brasileirão 2023

. Fluminense 0 x 1 Botafogo - Carioca 2023

. Atlético-GO 3 x 2 Fluminense - Brasileirão 2022

. Fluminense 0 x 2 Atlético-GO - Brasileirão 2022

. Atlético-GO 1 x 0 Fluminense - Brasileirão 2021

. Atlético-GO 2 x 1 Fluminense - Brasileirão 2020

. Atlético-GO 3 x 1 Fluminense - Copa do Brasil 2020