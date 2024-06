Bastos foi decisivo em vitória - Arthur Barreto/Botafogo

Bastos foi decisivo em vitóriaArthur Barreto/Botafogo

Publicado 11/06/2024 23:10

Rio - Titular do Botafogo desde a chegada de Artur Jorge, o zagueiro Bastos, de 33 anos, foi premiado com o gol da vitória por 1 a 0 no clássico contra o Fluminense, nesta terça-feira. O angolano dividiu os méritos com os seus companheiros pelo resultado que colocou o Alvinegra na liderança o Brasileiro.

"Tudo isso tem a ver com trabalho. A gente trabalha bastante dia-a-dia nos treinos. Conseguimos fazer uma grande partida e obter mais um resultado importante para o Botafogo na temporada", disse.



Atuando no Nilton Santos, o Botafogo se impôs diante do Fluminense, derrotou o rival por 1 a 0, e irá dormir na liderança do Campeonato Brasileiro. O resultado foi a quinta vitória seguida do Alvinegro no Clássico Vovô. Com seis pontos, o Tricolor poderá entrar na zona de rebaixamento nesta quinta-feira, caso o Criciúma vença o Athletico-PR, em Curitiba, ou o Cuiabá bata o Cruzeiro, em Belo Horizonte.



O Botafogo volta aos gramados, no próximo domingo, contra o Grêmio, no Couto Pereira, às 18h30 (de Brasília). Já o Fluminense entra em campo um dia antes contra o Atlético-GO, no Maracanã, às 21h (de Brasília). Os dois jogos são pelo Campeonato Brasileiro.



