Novo Núcleo de Saúde e Performance do Botafogo será inaugurado no CT Lonier - Reprodução/Botafogo TV

Novo Núcleo de Saúde e Performance do Botafogo será inaugurado no CT LonierReprodução/Botafogo TV

Publicado 11/06/2024 07:29

Rio - Em processo de reestruturação de suas dependências, o Botafogo dará um passo importante em busca da excelência no CT Lonier. Thairo Arruda, CEO da SAF, revelou que o Alvinegro irá inaugurar em breve um novo Núcleo de Saúde e Performance que, em seu ponto de vista, será um dos melhores do país.

"Estamos em breve lançando um novo Núcleo de Saúde e Performance, uma das principais áreas para o desenvolvimento dos atletas. É ali que tem a academia, nutrição, fisioterapia, fisiologia, psicologia… Vamos lançar em breve, será tranquilamente top 5 do Brasil", disse o dirigente, em entrevista a "Botafogo TV".

As obras estão a todo vapor, mas ainda não há previsão de abertura do novo espaço. O Núcleo de Saúde e Performance está sendo desenvolvido em parceria com a empresa Lifefit, que dará nome ao novo ambiente no Lonier. O Botafogo ainda irá inaugurar uma segunda área, esta focada em trabalhos regenerativos.



"Preciso fazer um agradecimento especial à Lifefit, porque foram eles que oportunizaram a criação disso. Basicamente eles investiram tudo, para ser bem direto (risos), com equipamentos de primeira linha. Inclusive vai ter o nome deles. Vai fazer a diferença para os nossos atletas", revelou Thairo.

"O próximo passo será o que chamamos de área molhada, com piscina de gelo, piscina aquecida, que é a área de recuperação muscular", completou.