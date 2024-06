Bastos em treino do Botafogo no CT Lonier - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 10/06/2024 16:22

Rio - Em grande fase como titular do Botafogo, o zagueiro angolano Bastos vem chamando atenção por conta da evolução sob o comando do português Artur Jorge. As boas exibições na temporada o fazem acreditar em um retorno à seleção de seu país, que não defende desde 2021.

"Obviamente todo jogador quer jogar em alto nível, quer voltar à seleção, que sempre foi meu sonho desde menino. Nasci em Angola, fiz minha formação em Angola e continuo com esse sonho de voltar a representar meu país, o que é motivo de orgulho. A seleção tem feito boas campanhas e espero, se Deus quiser, num futuro próximo estar junto com os colegas na seleção", disse Bastos, em entrevista concedida ao jornalista Daniel Braune.

O zagueiro, de 33 anos, chegou ao Glorioso na última temporada após passagem pelo Al-Ahli, da Arábia Saudita, mas não conseguiu se firmar no Brasileirão 2023 em momento instável da equipe na competição. Agora peça de confiança no sistema defensivo, o jogador não escondeu a felicidade com a boa campanha.

"Desde o primeiro dia em que cheguei sabia que seria muito desafiante e abracei esse projeto do Botafogo com muito carinho e um entusiasmo muito grande. No ano passado cheguei no meio e o Botafogo estava muito bem, tinha a melhor defesa, e eu tinha que esperar minha vez para mostrar meu futebol. Graças a Deus hoje tem corrido bem, conforme esperei, e com ajuda também do professor, ele veio trazer meu futebol de volta, me deu confiança e as coisas assim se tornam mais fáceis para nós jogadores. Tem sido uma viagem muito interessante", destacou.

Bastos tem contrato com o Botafogo até o fim da temporada. Em 2024, o angolano já disputou 22 jogos e marcou um gol.