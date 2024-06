Junior Santos - Vitor Silva / Botafogo

Rio - Principal destaque do Botafogo na temporada, Júnior Santos, de 29 anos, declarou publicamente que deseja renovar seu contrato com o clube carioca após a vitória do clube carioca sobre o Corinthians, em São Paulo, no último dia 1º. O artilheiro alvinegro atualizou a situação e confirmou que as conversas com o Alvinegro vem esquentando.

"Estamos conversando. Já tenho contrato com o Botafogo e uma coisa que vale ressaltar é que falaram muita coisa. Muitas pessoas não sabem o que acontecem. Vincularam meu nome e o nome do meu empresário, mas meu empresário sempre foi um incentivador de eu estar aqui no Botafogo. Eu sempre quis estar aqui, não é segredo para ninguém. Espero aumentar esse vínculo e conseguir as metas. Eu quero ser campeão com essa camisa", disse em entrevista ao "GE".



Júnior Santos recebeu consultas de outros clubes como o Cruzeiro, mas demonstrou desde o início o desejo de seguir no Botafogo. O atacante, no entanto, deseja uma valorização salarial e um novo contrato.

O jogador, de 29 anos, chegou ao Botafogo em 2022 por empréstimo. No começo de 2023 atuou pelo Fortaleza e logo depois voltou ao Alvinegro. Em 2024, Júnior Santos vive o auge da sua carreira, tendo feito 17 gols em 31 partidas.