Óscar Romero chegou ao Botafogo em março deste ano - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 09/06/2024 15:29

Sem Savarino por pelo menos três semanas por conta da Copa América, o Botafogo pode dar a primeira sequência de jogos como titular a Óscar Romero desde sua contratação. O paraguaio é quem larga na frente para herdar a vaga do camisa 10 no time. Rio -, o Botafogo pode dar adesde sua contratação. O paraguaio é quem larga na frente para herdar a vaga do camisa 10 no time.

Apesar de reserva, Romero vem sendo uma peça importante para o Botafogo na temporada. O camisa 70 é uma espécie de "12º jogador" de Artur Jorge e entrou bem em vários jogos do Glorioso, como nas partidas contra a LDU, pela Libertadores, e Fortaleza, no Brasileirão, quando deu passes para gol.

afastado por indisciplina após ser flagrado, assim como o meia Diego Hernández, com mulheres na concentração. Na época, a dupla foi retirada das partidas contra Universitario e Vitória e passou um período treinando à parte. A sequência também será importante para Romero passar uma borracha no período que ficou. Na época, a dupla foi retirada das partidas contra Universitario e Vitória e passou um período treinando à parte.

O Botafogo volta a campo na próxima terça-feira (11), às 20h (de Brasília), contra o Fluminense, no Nilton Santos. O Glorioso está na terceira posição do Brasileirão, com 13 pontos.