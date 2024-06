Vinicius Assumpção, vice-presidente geral do Botafogo - Vitor Silva / CBF

Publicado 09/06/2024 21:20

Rio - O vice-presidente geral do Botafogo , Vinícius Assumpção, mostrou apoio a John Textor, que tem feito acusações de manipulação no futebol brasileiro . O dirigente do clube associativo destacou que o americano busca "melhorar o ambiente do futebol brasileiro". Além disso, garantiu que o empresário não quer justificar a perda do Brasileirão 2023.

"O John Textor está buscando melhorar o ambiente no futebol. Tornar as coisas mais transparentes e mais profissionais. Nós vimos uma declaração de uma pessoa responsável pela comissão de arbitragem e foi falado que nem todas as imagens do VAR ficam disponíveis para o juiz de campo. Talvez essa seja a maior prova de manipulação no futebol. Não tem nada contra time A ou B. Queremos melhorar para ter mais investimento no futebol brasileiro, que é um grande produto e está muito aquém de arrecadação do que tem de potencial", disse Vinícius Assumpção, à "Super Rádio Tupi".

"Ele não quer justificar a perda do título de 2023 (Campeonato Brasileiro). Ao invés de atacarem o Textor, acho que deveríamos nos aprofundar nesse debate dentro do futebol. Se nada for comprovado, aí sim as pessoas podem criticá-lo. Eu acho que as pessoas que não querem investigar tudo isso, ficam atacando ele. Nós, do associativo, demos total apoio ao Textor", completou.

"Fatos de manipulação de resultados tem e foram entregues pelo John Textor. Alguns estão em sigilo, nem nós (associativo) tivemos acesso. Resta saber até aonde irão as investigações e por quem será investigado. Eu estou acreditando nas denúncias", afirmou Vinícius.

"Eu acho ridículo a Leila falar em banimento, soa como um deboche. Na verdade, ela está preocupada com o crescimento do Botafogo, que está no Top-4 do futebol brasileiro e vai se reforçar ainda mais. Isso que vem causando a maior preocupação aos que dominavam o futebol brasileiro", concluiu.