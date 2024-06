Fabio Matias é o técnico interino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 10/06/2024 13:00

Rio - O auxiliar Fabio Matias, de 44 anos, está perto de deixar o Botafogo. De acordo com informações do portal "GE", o paulista tem um acordo encaminhado com o Coritiba, para assumir o comando do clube paranaense, que disputa a Série B.

A negociação estaria bem perto de ser concluída. o diretor técnico do Coritiba, Paulo Autuori, que foi treinador do Botafogo no título do Brasileiro de 1995, teria sido peça fundamental no acerto de Matias para dirigir o Coxa.

Ele é aguardado ainda nesta semana em Curitiba para se apresentar e dar início aos trabalhos na Série B. O clube paraense está sem treinador desde o começo de maio, quando Guto Ferreira foi demitido. Atualmente, o Coxa ocupa a oitava posição no torneio.



Fabio Matias trabalhou na base de clubes importantes como Internacional, Flamengo e Grêmio. Ele chegou ao Botafogo no começo desde ano e comandou a equipe profissional do Alvinegro em dez partidas, com oito vitórias, um empate e uma derrota. O contrato dele com o clube carioca vai até o fim de 2026.