Marlon Freitas cresceu de rendimento com a chegada de Artur JorgeVítor Silva/Botafogo

Publicado 11/06/2024 16:30

Rio - O Botafogo anunciou, na tarde desta terça (11), que renovou com o volante Marlon Freitas até 2026. O antigo vínculo do jogador iria até o final do ano que vem, mas com o bom momento do atleta, o Alvinegro acabou ampliando o seu contrato com o jogador.

CONTRATO RENOVADO ATÉ 2026!



Botafogo acerta novo vínculo com Marlon Freitas, referência do meio-campo alvinegro e um dos destaques da atual temporada. Que a nossa caminhada siga com muita energia, boas atuações e vitórias, meu pitbull! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/GgXWrnRpKM — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 11, 2024

Marlon foi um dos mais criticados na dura queda de produção do Botafogo na reta final do Brasileirão de 2023, que culminou na perda do título da equipe alvinegra, que estava bem encaminhado. No entanto, ele cresceu de produção e vem sendo um dos principais destaques do Glorioso nas últimas partidas. Fora de campo, o jogador se consolidou como um verdadeiro líder da equipe comandada por Artur Jorge e seus discursos antes das partidas são alvos de elogios.

Revelado pelo Fluminense, Marlon Freitas se destacou pelo Atlético-GO, clube que defendeu por três temporadas. Além das duas equipes, o volante também atuou pelo Criciúma e pelo Botafogo, de Ribeirão Preto, antes de acertar com o Alvinegro em 2023.