Artur Jorge elogiou desempenho alvinegroArthur Barreto/Botafogo

Publicado 12/06/2024 00:00

Rio - O domínio do Botafogo na vitória por 1 a 0 foi destacado por Artur Jorge. O treinador elogiou a qualidade do Fluminense, atual campeão da Libertadores, e reforçou o desempenho dos seus comandados no clássico, desta terça-feira, no Nilton Santos.

"Hoje temos que olhar para o jogo de uma forma em que temos que destacar a importância da vitória, diante de um rival difícil e competente. Mas dizer que é um vitória justíssima. Vencemos por 1 a 0, e acho que é curto para o que os jogadores fizeram em campo e a forma como se comportaram. Fomos claramente dominadores. Esse Fluminense é uma equipe tremenda e muito difícil, mas hoje tivemos um Botafogo que mostrou ter sido bastante superior. O que criamos foi claramente justo e merecido", disse.

Artur Jorge numerou as chances criadas pelo Botafogo e afirmou que o Alvinegro poderia ter obtido um placar mais dilatado contra o Fluminense. O português citou a goleada sobre o Juventude como comparação.



"Tivemos e vou me recordar do jogo que fizemos contra o Juventude. Fizemos cinco gols. Hoje tivemos oportunidades claras, na cara do goleiro, para fazer mais gols. Mas depende do contexto do jogo, é importante aquilo que fizemos, a vitória, mas o aspecto que naturalmente tivemos foi essa dinâmica. Seguramente vão ter jogos que, até produzindo menos, vamos fazer mais gols. O jogo tem essa valência, diferenciar o que fazemos de bem ou errado. Hoje fizemos tudo bem, mais um jogo vencido, um grande rival, mas temos muito trabalho para fazer. Esse é o sentido e o espírito que temos que ter, e balizar o time na evolução que temos de jogo para jogo", afirmou.