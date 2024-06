Fábio Matias era auxiliar permanente do Botafogo e chegou a ser técnico interino em 2024 - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 11/06/2024 14:45

Rio - Próximo de ser anunciado como novo técnico do Coritiba para a sequência da Série B do Brasileirão, Fabio Matias se despediu do Botafogo nesta terça-feira (11). Ele, que chegou ao clube no início do ano para o cargo de auxiliar permanente, agradeceu a oportunidade antes de ser projetado ao principal cargo da comissão técnica no clube paranaense.