Publicado 12/06/2024 11:42 | Atualizado 12/06/2024 11:43

Apesar da vitória do Botafogo por 1 a 0 no clássico com o Fluminense , terça-feira (11) no Nilton Santos, John Textor voltou a reclamar da arbitragem. O dono da SAF alvinegra p, empresa contratada para monitorar lances suspeitos nos jogos, apontando que Martinelli deveria ter sido expulso por entrada dura em Gregore.

"Essa foi fácil… A visão do computador vê o que os olhos veem. O VAR deveria ser mais consistente na aplicação das regras. Momento de ensinar para o árbitro de vídeo. Sejam melhores", escreveu Textor em inglês, no Instagram.



O lance aconteceu no início do primeiro tempo e gerou muita reclamação por parte de jogadores e comissão técnica do Botafogo. O árbitro Flavio Rodrigues de Souza considerou que a falta era para cartão amarelo e o VAR, comandado por Rodrigo D’Alonso Ferreira, concordou com a decisão.



Na goleada por 5 a 0 no clássico, o relatório apontou falta de combate, erros de posicionamento e corridas em intensidade mais baixa no comportamento dos jogadores do São Paulo.