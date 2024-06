Bastos em treino do Botafogo no CT Lonier - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 12/06/2024 07:30 | Atualizado 12/06/2024 08:55

Rio - Considerada motivo de preocupação para os torcedores do Botafogo durante boa parte da temporada, a defesa alvinegra vem dando uma volta por cima com Artur Jorge. Fundamental nos últimos jogos, o setor ainda foi decisivo com o gol da vitória no clássico contra o Fluminense, marcado por Bastos.

Nas últimas 11 partidas, o Botafogo não sofreu gols em seis. A evolução do sistema defensivo é evidente e até mesmo jogadores que vinham sendo criticados como Alexander Barboza vem tendo boas atuações pelo clube carioca.



A força do sistema defensivo do Alvinegro vem sendo fundamental no bom momento da equipe carioca na temporada. A redução do número de gols sofridos faz com que o Botafogo consiga obter mais pontos, já que ofensivamente a equipe também vive um grande momento.



Autor do gol da vitória sobre o Fluminense, o zagueiro Bastos, de 33 anos, é símbolo do bom momento. Titular desde a chegada de Artur Jorge, o veterano tem sido peça fundamental no esquema tático alvinegro.