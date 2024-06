Jeffinho tem 18 partidas na temporada com a camisa do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 12/06/2024 17:02 | Atualizado 12/06/2024 17:10

Rio - O atacante Jeffinho, do Botafogo, registrou um boletim de ocorrência na última segunda-feira (10) na 42ª Delegacia da Polícia Civil, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro, contra o Resende. O jogador afirma que seu ex-clube cometeu apropriação indébita referente aos valores da transferência para o Lyon, da França, no início de 2023.

Jeffinho foi negociado por 10 milhões de euros (cerca de R$ 55,3 milhões na cotação da época), sendo que, deste montante, 40% ficaria com o clube do Sul do Estado. O atacante tinha 20% do valor da verba devido aos direitos econômicos pertencentes a ele - estes seriam repassados pelo Resende.

Todo o valor arcado pelo Lyon foi repassado à SAF do Botafogo, que, por sua vez, transferiu 40% ao Resende. O atacante, no entanto, alega que o clube não lhe deu a quantia de direito. As informações são do site "ge".

A reportagem do O DIA entrou em contato com o estafe de Jeffinho, que preferiu não se pronunciar sobre o caso, e com o Resende, que, até a publicação desta reportagem, não respondeu.

O jogador, que está emprestado ao Botafogo até dezembro deste ano, se recupera de lesão muscular na coxa direita.