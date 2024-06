Botafogo foi muito superior em clássico - Arthur Barreto/Botafogo

Publicado 12/06/2024 08:30 | Atualizado 12/06/2024 08:57

O Botafogo mostrou sua identidade na vitória no clássico com o Fluminense por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos, na última terça-feira, 11, pela oitava rodada do Brasileirão. O Glorioso se impôs sobre o Tricolor desde o primeiro minuto, empilhou chances claras de gol e poderia ter conquistado o triunfo por um placar ainda maior. Além disso, levou poucos sustos na defesa.

“Foi uma semana muito importante, muito intensa de trabalho. Tudo o que fizemos hoje, que estamos fazendo durante a temporada, a gente faz no treinamento, entre erros e acertos. Faz parte, mas o mais importante é a gente colocar aquilo que fazemos no dia a dia. É uma equipe que constrói desde lá de trás, com o goleiro, tem quatro, cinco jogadores dentro da área, que é uma coisa que o Artur cobra bastante”, disse Marlon Freitas.

“É uma equipe bem vertical. Foi muito importante, uma equipe muito intensa o tempo todo, do primeiro ao último minuto. Acho que foi um resultado merecido, mas como falei, tem muito campeonato pela frente. Pés no chão, muita humildade para continuarmos evoluindo”, completou.

Só no primeiro tempo, de acordo dados do site “SofaScore”, o Glorioso finalizou 14 vezes. O goleiro Fábio, que teve grande atuação, fez quatro defesas. Uma bola parou na trave, em chute de Júnior Santos, e as demais não tiveram a direção da meta tricolor.



A verticalidade e o bom número de oportunidades criadas são características do time de Artur Jorge, que hoje tem o melhor ataque do Brasileirão (14 gols). O ponto fora da curva era justamente o capricho para concluir as jogadas criadas.



“Mister falou para a gente ter um pouquinho de calma, que iria sair naturalmente. E saiu o gol no momento certo. Muito feliz, continuar trabalhando”, disse Cuiabano.



Escanteios



O grupo seguiu a orientação de Artur Jorge, e o gol saiu a partir de uma jogada de escanteio. Damián Suárez levantou a bola na medida para Bastos, que subiu livre para cabecear e vencer Fábio.



Este, aliás, é um aspecto do jogo que tem recebido atenção da comissão técnica. O Bota já havia balançado as redes em jogadas de escanteio contra Cruzeiro, Juventude, Flamengo e Fortaleza.



Na partida de terça, o Alvinegro cobrou oito e mostrou um leque de opções: cobrança curta; cobrança rasteira em direção à entrada da área; e bola levantada diretamente na área.



Defesa



O sistema defensivo também se destacou no clássico. John foi muito acionado na partida com os pés, mas muito pouco com as mãos. O goleiro, aliás, não fez uma defesa sequer ao longo de todo o jogo. O principal e único momento de perigo do Flu veio no primeiro tempo, num contra-ataque que terminou com Marquinhos acertando a trave de cabeça.



A defesa alvinegra, inclusive, vive uma grande fase. Nos últimos cinco jogos, o Botafogo sofreu apenas um gol. O tento foi no triunfo sobre o Vitória por 2 a 1, no dia 22 de maio, fora de casa, pela Copa do Brasil.



Agenda



O Botafogo volta a campo no próximo domingo, às 18h30, para enfrentar o Grêmio no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). O jogo é válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.