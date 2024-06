Marlon Freitas, do Botafogo, no clássico com o Fluminense - Arthur Barreto/Botafogo

Marlon Freitas, do Botafogo, no clássico com o FluminenseArthur Barreto/Botafogo

Publicado 12/06/2024 21:15

Rio - Marlon Freitas encerrou 2023 em baixa por causa da derrocada do Botafogo no Brasileirão e iniciou a atual temporada sob vaias e desconfiança da torcida . O volante, porém, deixou isso no passado e deu a volta por cima no Glorioso. O camisa 17 é um dos principais jogadores do time, tem um forte papel de liderança no grupo e voltou a jogar a bem.

"Fala muito e fala bem. Fico muito satisfeito com a sua renovação. Foi um dos jogadores que pedi para que tivesse rapidamente a situação resolvida de renovação. É um jogador importante que nós temos aqui dentro não só por aquilo que acrescenta como atleta, mas também como homem e líder de um grupo de trabalho", contou Artur Jorge, na entrevista coletiva da última terça-feira (11).

"Marlon Freitas é um dos melhores 'box to box' (jogador que atua de área a área) do Brasil. Ele teve propostas internacionais, mas queremos que fique aqui. Está em um bom momento e crescendo. Vamos amar nosso time novamente. Ele não vai a lugar nenhum", declarou Textor, em março.

"Amo nossos torcedores, mas quero que eles acreditem nos nossos olhos. Não se deixem levar pelo emocional em momentos ruins dos jogadores em jogos que os times tem dois gols ilegais marcados contra nós", completou.

Além das atuações, outro ponto que fez Marlon reconquistar a torcida é a liderança que mostra não só em campo como também fora dele. Nos vídeos de bastidores, os botafoguenses se acostumaram a ver o volante discursar e inflamar o vestiário antes dos jogos

"Fico feliz demais, agradecer o Botafogo pela confiança. Foi da minha vontade também. Estou muito feliz aqui. Sempre tentei fazer o meu melhor, ajudar os mais novos. Estou aqui para ajudar, para ajudar o Botafogo a conquistar coisas grandes. O Botafogo vem crescendo bastante, jogadores de qualidade no nosso elenco hoje, jogadores que estão para chegar também", destacou Marlon, após a vitória sobre o Fluminense

"Quem chegar, a gente vai abraçar, está todo mundo unido. Aqui não tem vaidade, a competitividade interna é muito grande. Estou muito feliz com a renovação, e o trabalho continua. Sou um cara com pés no chão e com muita humilde. Sempre tento fazer o meu melhor, sempre procuro ajudar", finalizou.