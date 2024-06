Gabi é o grande destaque da seleção brasileira feminina de vôlei - Divulgação/Volleyball World

Gabi é o grande destaque da seleção brasileira feminina de vôleiDivulgação/Volleyball World

Publicado 12/06/2024 21:49

China - A seleção brasileira feminina de vôlei manteve a campanha invicta na Liga das Nações com a vitória por 3 sets a 1 sobre a Polônia, nesta quarta-feira (12). Grande destaque do duelo, com 24 pontos, a ponteira Gabi, referência técnica do time comandado por Zé Roberto, foi exaltada por Stefano Lavarini, técnico da equipe polonesa, antes mesmo de a bola subir.

"O Brasil tem várias jogadoras de grande qualidade e experiência internacional, além de novos talentos que estão aparecendo. Há a liderança da Gabi, a filha do deus do vôlei, como eu costumo dizer", disse.



À frente do time nacional da Polônia, Lavarini teve a oportunidade de comandar Gabi em uma temporada no vôlei brasileiro. Entre 2017 e 2019, o técnico esteve no Minas Tênis Clube.

Após o resultado construído, que deixou o Brasil na liderança da Liga das Nações, Gabi celebrou o triunfo e o desempenho em período próximo aos Jogos Olímpicos de Paris.

"Muito feliz com essa vitória importantíssima. Já nos classifica para a fase final com três jogos de antecedência. E muito feliz de ver a agressividade do nosso time, energia, vibração. Precisamos de crescimento a cada duelo. Temos mais três partidas importantes aqui, para mantermos a invencibilidade. Mas sabemos que ainda temos muito para crescer como equipe. Lindo demais ver nossa garra dentro de quadra."