Uniformes com mais lances foram de Rafael Borré, Alan Patrick e Aránguiz - Divulgação / SC Internacional

Publicado 12/06/2024 18:39

Porto Alegre - O Internacional arrecadou cerca de R$ 270 mil no leilão dos uniformes sujos de barro utilizados pelos jogadores no duelo com o Belgrano, pela Sul-Americana. Todo o valor será doado às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Leia mais: Internacional inicia processo de limpeza do CT Parque Gigante

As camisas foram usadas de forma simbólica, em campanha chamada "Marcas das Enchentes", no primeiro confronto após um mês de paralisação no futebol. Em campo, o Colorado perdeu para a equipe argentina por 2 a 1, na Arena Barueri.

Os uniformes com mais lances foram de Rafael Borré, adquirido por R$ 18.783, de Alan Patrick, por R$ 18.698, e de Aránguiz, por R$ 16.357.