Maricá e Cabofriense empataram sem gols no Elcyr Resende, em SaquaremaReprodução

Publicado 12/06/2024 17:13

Rio - O America se manteve na liderança da Série A2 do Campeonato Carioca. O empate sem gols entre Maricá e Cabofriense, nesta quarta-feira (12), no Elcyr Resende, pela 4ª rodada, manteve o Mecão na ponta da tabela mesmo após o empate com Serrano.

O Maricá entrou em campo com a possibilidade de assumir e a liderança em caso de vitória. O time da região metropolitana, no entanto, desperdiçou oportunidades e não tirou o zero do placar contra a Cabofriense. Mesmo assim manteve a vice-liderança com oito pontos.

O America lidera a Série A2 com 10 pontos, seguido pelo vice-líder Maricá e o terceiro colocado Duque de Caxias, com oito. A Cabofriense fecha o G-4, com sete. Os quatro melhores da Taça Santos Dumont avançam à semifinal e somente o campeão sobe para a primeira divisão.

Resultados da 4ª rodada da Série A2:

Duque de Caxias 0 x 0 Araruama

Artsul 2 x 2 Resende

Americano 1 x 2 Olaria

Serrano 2 x 2 America

Cabofriense 0 x 0 Maricá

Petrópolis x Audax (data e horário a definir)