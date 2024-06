Tite foi alvo de cusparada de um torcedor do Palmeiras no Allianz Parque, no fim de abril - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 12/06/2024 17:02

São Paulo - O Palmeiras foi absolvido pela 3ª Comissão Disciplinar do STJD, nesta quarta-feira (12), após identificar e encaminhar para a Justiça o torcedor que cuspiu no técnico Tite, do Flamengo . A punição prevista seria de multa entre R$ 100 e R$ 100 mil, mas houve o entendimento de que o Verdão cumpriu com as medidas tomadas para colaborar no caso.

O clube paulista estava sendo julgado pelo artigo 213, parágrafo um, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva que fala em "deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto".

Entenda o caso