Último trabalho de Thiago Motta foi no BolognaPiero Cruciatti/AFP

Publicado 12/06/2024 15:57

Itália - A Juventus anunciou nesta quarta-feira (12) a contratação de Thiago Motta para o cargo de treinador. Segundo a imprensa europeia, o técnico ítalo-brasileiro firmou contrato válido até junho de 2027 com a "Velha Senhora".

Diamo il benvenuto al nostro nuovo allenatore, Thiago Motta! — JuventusFC (@juventusfc) June 12, 2024

"Estou muito feliz por começar uma nova experiência à frente de um grande clube como a Juventus. Agradeço aos donos e à direção e garanto toda a minha ambição de manter as cores da Juventus em alta e fazer a alegria dos torcedores", comemorou Thiago Motta.

Thiago Motta chega à Juventus após um trabalho de sucesso no Bologna. O clube encerrou o último Campeonato Italiano na terceira colocação e classificou os "Rossoblù" para a Liga dos Campeões pela primeira vez após 59 anos.

Na Juventus, o ítalo-brasileiro irá encontrar um clube pressionado após algumas temporadas frustrantes e sem título. A Velha Senhora terminou o último Campeonato Italiano atrás do próprio Bologna, na quarta posição.

Carreira como jogador

Com passagens pela base do Juventus, da Mooca, de São Paulo, Thiago Motta chegou ainda adolescente no Barcelona para concluir sua formação. Ele se profissionalizou e atuou pelo clube espanhol até 2008, quando foi negociado com o Genoa. Na Itália também atuou pela Inter de Milão. Em 2011 se transferiu para o PSG e defendeu o clube de Paris até o fim da carreira.