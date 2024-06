Fábio Matias foi anunciado como novo treinador do Coritiba - Divulgação / Coritiba

Fábio Matias foi anunciado como novo treinador do CoritibaDivulgação / Coritiba

Publicado 12/06/2024 15:00

Após se despedir do Botafogo na última terça-feira (11), Fábio Matias foi anunciado como novo treinador do Coritiba. Ele, que chegou ao Glorioso no início do ano para o cargo de auxiliar permanente, terá sua primeira oportunidade como técnico efetivo. Rio -, Fábio Matias foi anunciado como novo treinador do Coritiba. Ele, que chegou ao Glorioso no início do ano para o cargo de auxiliar permanente, terá sua primeira oportunidade como técnico efetivo.





A contratação acompanha o processo de reestruturação do Departamento de Futebol Profissional, alinhado à visão desportiva de longo prazo e de novos processos internos.



No CT da Graciosa, o… pic.twitter.com/vFZpA8yQmP — Coritiba (@Coritiba) June 12, 2024

Fábio Matias foi importante na transição entre os trabalhos de Tiago Nunes e Artur Jorge. Comandando o Botafogo de forma interina durante a participação do clube na fase prévia da Libertadores, foi fundamental para garantir a vaga do Glorioso na fase de grupos do torneio continental. Ele comandou a equipe em 10 jogos e conquistou oito vitórias.



O novo treinador do Coxa irá estrear no próximo domingo (16), às 18h30 (de Brasília), contra o Goiás, na Serrinha, pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.