Bia Haddad em ação contra a italiana Elisabetta CocciarettoDimitar Dilkoff/AFP

Publicado 12/06/2024 14:43

Rio - Bia Haddad está classificada para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. A confirmação da vaga da tenista brasileira aconteceu nesta quarta-feira (12) após a Federação Internacional de Tênis (ITF) anunciar os tenistas classificados pelo ranking de simples.

A tenista brasileira, que já chegou a figurar entre as dez melhores do mundo no início do ano, ocupa o 20º lugar no ranking mundial de simples. Além de Bia Haddad, Laura Pigossi também representará o país nos Jogos Olímpicos após conquistar o ouro no Pan-Americano de Santiago.

Bia Haddad também tem chance de disputar nas duplas. Em 46º lugar, a tenista busca vaga em Paris ao lado de Luisa Stefani, 13ª do ranking. Nos Jogos de Tóquio em 2020, Luisa Stefani conquistou a medalha de bronze ao lado de Laura Pigossi. Foi a primeira medalha olímpica do país no tênis.

Já no masculino, os brasileiros Thiago Wild, Thiago Monteiro e Felipe Meligeni estão na lista de suplentes e possuem chances remotas. A Federação Internacional de Tênis (ITF) vai anunciar a lista definitiva no dia 2 de julho.