Publicado 12/06/2024 13:14

Rio - Uma publicação feita por Neymar deixou a torcida do Flamengo em polvorosa nesta quarta-feira (12). O atacante do Al-Hilal postou uma foto com a camisa do Rubro-Negro, com o nome de Gabigol na parte de trás do uniforme.

Neymar ainda mencionou Gabigol na publicação, com o camisa 99 respondendo que a camisa rubro-negra "combinou muito" com o jogador. Os dois jogadores são grandes amigos, com o atleta do Flamengo, inclusive, tendo namorado a irmã do astro do Al-Hilal durante um período.A publicação de Neymar deixou os torcedores flamenguistas esperançosos por uma possível chegada do jogador no clube no futuro. A postagem também deixou os fãs do Santos, clube onde o atleta foi revelado, decepcionados.

bem vindo??? pic.twitter.com/ld0fqmE6IJ — Broca (@alexcrfla) June 12, 2024 Neymar com a camisa do Flamengo Via Stories! pic.twitter.com/TjL4Y3Ab7F — Santos FC Vila Belmiro (@SVilabelmiro) June 12, 2024 Neymar tem contrato com o Al-Hilal até o fim da temporada 2024/25. O brasileiro já manifestou, em outras ocasiões, que "seria uma honra" vestir a camisa do Flamengo. Além disso, mencionou, em uma live com o ex-jogador Diego Ribas, em 2022, que comemorou a virada do Rubro-Negro sobre o River Plate, na final da Libertadores de 2019.