Publicado 11/06/2024 18:03

Filipe Luís é o novo técnico do time sub-20 do Flamengo. O ex-lateral, que deixará o comando do sub-17, foi escolhido pelo Rubro-Negro para substituir Mário Jorge, que pediu demissão do clube na última semana. A informação foi divulgada primeiramente pelo site "ge".

Filipe Luís terá a chance de treinar o Flamengo no Mundial Sub-20, contra o Olympiacos-GRE, no dia 24 de agosto, no Maracanã. Antes, o ídolo rubro-negro enfrentará seu último desafio pelo time sub-17 na final da Copa Rio, contra o Vasco, no próximo dia 17, às 15h (de Brasília), em São Januário, onde pode conquistar seu primeiro título como treinador.

No sub-20, Filipe Luís chega com a missão de dar continuidade ao ótimo trabalho feito por Mário Jorge. Recentemente, o Rubro-Negro conquistou o Brasileiro e a Libertadores da categoria com o treinador.

Filipe Luís se aposentou como jogador no fim do ano passado e assumiu como treinador do sub-17 do Flamengo no início de 2023. Em 12 jogos, o ex-lateral conquistou 11 vitórias e teve apenas uma derrota.