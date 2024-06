Mário Jorge técnico Flamengo - REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

Publicado 07/06/2024 20:02

Rio - Após oito anos, Mário Jorge irá deixar o Flamengo . O treinador vai assumir a seleção sub-17 da Arábia Saudita, onde terá a primeira experiência internacional da carreira. A informação foi dada primeiro pelo "ge".



Entre os títulos conquistados por Mário nas equipes de base do Flamengo a principal, claro, é a Libertadores sub-20. O Rubro-Negro sagrou-se campeão no mês de março, em cima do Boca Juniors . Além disso, sob seu comando, o Fla ganhou o Brasileirão da mesma categoria no ano passado.

No sub-17, ele conquistou o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil. Já pelo profissional do Flamengo, dirigiu a equipe de forma interina por oito jogos, com três vitórias, quatro empates e uma derrota.

A última partida do treinador no comando do time da Gávea será no próximo sábado (8), às 10h, em Conselheiro Galvão, contra o Madureira, pela primeira rodada do Campeonato Carioca sub-20.