Gabigol teve julgamento adiado, mas segue liberado para jogar pelo FlamengoMarcelo Cortes/ Flamengo

Publicado 08/06/2024 12:58

voltou a treinar pelo Flamengo na manhã deste sábado (8), no Ninho do Urubu. O atacante foi liberado das atividades nos últimos dias para viajar à Suíça, onde aconteceria seu julgamento por tentativa de fraude em exame antidoping, que acabou adiado em cima da hora. Ele desembarcou no Rio na noite da última sexta (7). Rio - Gabigolna manhã deste sábado (8), no Ninho do Urubu. O atacante foi liberado das atividades nos últimos dias para viajar à Suíça, onde aconteceria seu julgamento por tentativa de fraude em exame antidoping,. Ele desembarcou no Rio na noite da última sexta (7).

participou normalmente da programação junto aos companheiros, com atividades na academia e depois no campo. Carlinhos, liberado nos últimos dias por conta do falecimento da mãe, também voltou ao Ninho do Urubu. Em seu retorno, Gabigol, com atividades na academia e depois no campo. Carlinhos,, também voltou ao Ninho do Urubu.

A atividade contou ainda com a participação de Léo Pereira, que treinou normalmente com o grupo pelo segundo dia seguido e deve enfrentar o Grêmio. A notícia ruim fica por conta de Ayrton Lucas, que se recupera de lesão no músculo posterior da coxa esquerda e novamente ficou fazendo fisioterapia.

O Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira (12), às 20h (de Brasília), contra o Grêmio, no Maracanã. O Rubro-Negro está na liderança da competição, com 14 pontos.