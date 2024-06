David Luiz tem contrato válido com o Flamengo até o final do ano - Mauro Pimentel / AFP

Publicado 07/06/2024 17:46

Flamengo se encerrando no fim da temporada, David Luiz só deve ter uma definição sobre a renovação de vínculo no final do ano. Segundo o "Coluna do Fla", o Rubro-Negro e o defensor devem definir em outubro ou novembro se continuarão juntos em 2025. Rio - Com seu contrato com ose encerrando no fim da temporada, David Luiz só deve ter uma definição sobre a renovação de vínculo no final do ano. Segundo o "Coluna do Fla", o Rubro-Negro e o defensor devem definir em outubro ou novembro se continuarão juntos em 2025.

David Luiz e o Flamengo já iniciaram as conversas para uma possível renovação de contrato. Entretanto, essa aproximação foi apenas um primeiro contato para definir os planos para esse assunto. Com isso, as duas partes só devem definir a situação do jogador no último trimestre do ano.

David Luiz pode assinar, a partir do dia 1 de julho, um pré-contrato com qualquer equipe. Entretanto, o defensor não pretende aceitar nenhuma proposta enquanto é jogador do Flamengo.