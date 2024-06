Arrascaeta, Varela, De la Cruz e Viña, os uruguaios do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Arrascaeta, Varela, De la Cruz e Viña, os uruguaios do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 08/06/2024 18:04

Rio - O Uruguai anunciou, na tarde deste sábado (8), a lista de 26 jogadores convocados para a disputa da Copa América, a partir do dia 20, no Estados Unidos. Como esperado, a convocação conta com quatro jogadores do Flamengo: Matias Viña, Guillermo Varela, Nicolas De La Cruz e Georgian De Arrascaeta.

Além do quarteto rubro-negro, a lista também tem a presença do goleiro Sergio Rochet, do Internacional e do atacante Agustín Canobbio, do Athletico-PR. Luís Suárez, do Inter Miami, é o principal nome do grupo.

O Uruguai decidiu não realizar amistosos durante a Data Fifa e aproveitou o período para treinamentos. A estreia na Copa América será no dia 23 de junho, contra o Panamá. Depois, a Celeste terá pela frente a Bolívia, dia 27, e Estados Unidos, dia 1º de julho.

Veja a lista completa de convocados:

Goleiros: Sergio Rochet (Internacional), Santiago Mele (Júnior Barranquilla) e Franco Israel (Sporting)



Defensores: José Giménez (Atlético de Madrid), Matias Viña (Flamengo), Mathias Oliveira (Napoli), Ronald Araújo (Barcelona), Guillermo Varela (Flamengo), Sebastián Cáceres (América do México), Lucas Olaza (Krasnodar) e Nicolás Marichal (Dínamo de Moscou).



Meio-campistas: Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Nahitan Nández (Cagliari), Georgian de Arrascaeta (Flamengo), Nicolás de la Cruz (Flamengo), Manuel Ugarte (PSG), Maximiliano Araújo (Toluca) e Emiliano Martínez (Midtjylland).



Atacantes: Luis Suárez (Inter Miami), Brian Rodríguez (América do México), Darwin Núñez (Liverpool), Fecundo Pellistri (Granada), Agustín Canobbio (Athletico-PR), Cristian Olivera (Los Angeles FC) e Brian Ocampo (Cádiz).