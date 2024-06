Matias Viña, Arrascaeta e De La Cruz podem desfalcar o Flamengo durante a Copa América - Gilvan de Souza / Flamengo

Matias Viña, Arrascaeta e De La Cruz podem desfalcar o Flamengo durante a Copa AméricaGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 05/06/2024 12:10

Rio - O Flamengo não poderá contar com Arrascaeta, De La Cruz, Viña e Varela no jogo contra o Grêmio, pelo Brasileirão, no dia 13, no Maracanã. A diretoria rubro-negra fez de tudo para contar com os uruguaios e cogitou trazê-los de volta da seleção "na marra" para a partida, mas esbarrou em uma regra imposta pela Fifa.

Porém, o Uruguai buscou respaldo no Regulamento sobre Status e Transferência de Jogadores (RSTP) da Fifa, no parágrafo 7 do artigo "Princípios para o Futebol Masculino". No entendimento do Flamengo, como a Data Fifa para amistosos chega ao fim no dia 11 e as seleções devem chegar aos Estados Unidos para a Copa América pelo menos quatro dias antes do início, ou seja, no dia 16, o clube teria o direito de contar com os jogadores.

"Para uma competição final no sentido dos parágrafos 2 e 3 acima, os jogadores devem ser liberados e iniciar a viagem para suas equipes nacionais o mais tardar na manhã de segunda-feira da semana anterior à semana em que a competição relevante começa e devem ser liberados pela associação na manhã do dia seguinte à última partida de seu time no torneio", diz a regra.

Com o início da Copa América previsto para o dia 20 de junho, uma quinta-feira, a segunda-feira da semana anterior cai no dia 10, ainda dentro da Data Fifa dos amistosos. Portanto, o Uruguai tem o direito de emendar os dois períodos.

Sendo assim, a única forma do Flamengo contar com seus atletas no jogo contra o Grêmio seria uma liberação da seleção uruguaia, algo que foi tentado pelo clube desde o início, mas sem sucesso. O Rubro-Negro também tentou conversar com o Chile por Erick Pulgar, mas teve a mesma resposta negativa.

O Flamengo, portanto, pode ficar desfalcado de seus atletas em até nove rodadas do Brasileirão. Se Uruguai e Chile forem até as semifinais, eles não atuarão contra Grêmio, Athletico-PR, Bahia, Fluminense, Juventude, Cruzeiro, Atlético-MG, Cuiabá e Fortaleza.