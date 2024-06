Victor Hugo é considerado um dos meias sub-21 mais valiosos do mundo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 05/06/2024 17:48

Flamengo, é um dos meias sub-21 mais valiosos do mundo. O atleta rubro-negro ocupa a quarta colocação da lista, com o passe avaliado em 24,7 milhões de euros (cerca de R$ 142 milhões). Rio - Um ranking feito pelo Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory) apontou que Victor Hugo, do, é um dos meias sub-21 mais valiosos do mundo. O atleta rubro-negro ocupa a quarta colocação da lista, com o passe avaliado em 24,7 milhões de euros (cerca de R$ 142 milhões).

O líder do levantamento é o israelense Oscar Gloukh, do Red Bull Salzburg, da Áustria, com o valor de mercado estimado em 33,1 milhões de euros (cerca de R$ 190,7 milhões).

A segunda e a terceira colocação do ranking ficam com Bilal El Khannous, do Genk, da Bélgica, com o passe avaliado em 29,5 milhões de euros (cerca de R$ 170 milhões), e o inglês Archie Gray, do Leeds United, com 27,4 milhões de euros (cerca de R$ 159 milhões), respectivamente.

Apesar de ser considerado uma das maiores promessas para a posição no mundo, Victor Hugo pouco atuou pelo Flamengo nesta temporada. Nas 15 partidas que jogou em 2024, o meia entrou em campo por cerca de 218 minutos, o que equivaleria a algo próximo de dois jogos e meio.

Esse tempo de partida é muito menor na comparação com 2023, sua temporada com mais minutos em campo. Naquele ano, Victor Hugo disputou 46 jogos, marcou dois gols e deu duas assistências.