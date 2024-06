Kevyn Wallace era considerado uma das grandes promessas da base do Flamengo - Reprodução / Instagram

Publicado 05/06/2024 15:00

Rio - Kevyn Wallace, joia de apenas 11 anos, deixou o Flamengo e acertou com o Palmeiras. O garoto estava desde 2023 no Rubro-Negro e era considerado um dos talentos mais promissores da base do clube da Gávea.

Um dos motivos para a saída foi a dificuldade da família de Kevyn em se adaptar ao Rio de Janeiro — ele é natural do bairro Itaim Paulista, na Zona Leste de São Paulo. O Flamengo, entretanto, terá uma porcentagem futura de direitos econômicos, de acordo com o "Uol".



O garoto chegou a ser comparado com Ronaldinho Gaúcho pela semelhança na forma de jogar e é agenciado pela mesma empresária de nomes como Haaland, do Manchester City, Verratti, ex-PSG, e De Ligt, do Bayern de Munique.