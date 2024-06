Tite, técnico do Flamengo - Reprodução / Instagram

Tite, técnico do FlamengoReprodução / Instagram

Publicado 07/06/2024 17:15

Rio - O Flamengo já se movimenta em busca de possíveis reforços na janela de transferências. A pedido do técnico Tite, o Rubro-Negro buscou informações sobre o meia Marcos Antônio, de 23 anos, que pertence à Lazio, da Itália. A informação foi divulgada primeiramente pelo site "Torcedores.com".

LEIA MAIS: Flamengo apostará em garotos durante a Copa América Marcos Antônio comemora gol pela Lazio Divulgação/Lazio

Ainda não há nenhuma mobilização por uma proposta, mas o estafe de Marcos Antônio confirma que houve contatos por parte do time carioca para saber a situação do meia. Pelo lado do Flamengo, dirigentes também admitem que o jogador está na lista de nomes que interessam, mas as conversas são apenas embrionárias.

Marcos Antônio está de volta à Lazio, clube com o qual tem contrato até junho de 2027, após ser emprestado ao PAOK, da Grécia, na última temporada. Porém, a tendência é que ele não fique no clube italiano e busque outro time. Um novo empréstimo não está descartado.

Marcos Antônio foi revelado pelo Athletico-PR e vendido ainda jovem ao Shakhtar Donetsk, onde atuou por três temporadas antes de ser negociado com a Lazio em 2022 por 8 milhões de euros (R$ 45,6 milhões). O meia coleciona passagens pela seleção brasileira nas categorias de base, tendo disputado o Sul-Americano e Mundial sub-17 e o Sul-Americano sub-20.