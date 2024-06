Lorran foi o grande destaque da vitória do Flamengo sobre o Corinthians - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 07/06/2024 13:32

Rio - O Flamengo "pagará o preço" de ter um elenco estrelado e sofrerá nas próximas rodadas do Brasileirão com os desfalques de jogadores que disputarão a Copa América. O Rubro-Negro foi o time brasileiro que mais teve jogadores convocados para o torneio de seleções e pode ficar sem Arrascaeta, De La Cruz, Erick Pulgar, Varela e Viña em até nove jogos.

Sem os cinco atletas, Tite precisará buscar soluções dentro do elenco do Flamengo durante este período e deve apostar na força da base rubro-negra. No time titular, Lorran deve herdar a vaga de Arrascaeta, já que é o jogador do elenco que mais se aproxima das características do uruguaio. Recentemente, o garoto de apenas 17 anos foi o grande destaque da vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians.

Além dele, Matheus Gonçalves, que está em busca de mais oportunidades desde que retornou do empréstimo ao Red Bull Bragantino, no início deste ano, e Victor Hugo, que vem tendo poucas chances em 2024, podem atuar na posição do ídolo rubro-negro. Apesar de Lorran ser o substituto natural, os garotos devem ganhar alguns minutos para dar descanso ao companheiro.

Entre os volantes, a lesão do titular Allan, que se recupera de um problema muscular na coxa direita, provavelmente abrirá espaço para Igor Jesus. Sem Erick Pulgar e De La Cruz, que estão com suas seleções, o jovem de 21 anos será a única opção da posição para atuar ao lado de Gerson na partida contra o Grêmio, no dia 13.

O Flamengo pode ficar desfalcado de seus atletas em até nove rodadas do Brasileirão. Se Uruguai e Chile forem até as semifinais, eles não atuarão contra Grêmio, Athletico-PR, Bahia, Fluminense, Juventude, Cruzeiro, Atlético-MG, Cuiabá e Fortaleza.