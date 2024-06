Carlinhos conversa com Tite, técnico do Flamengo - Marcelo Cortes/CRF

Publicado 07/06/2024 10:00

Rio - Carlinhos pode ganhar uma nova chance no Flamengo. Destaque do Nova Iguaçu no Campeonato Carioca, o jogador foi contratado pelo Rubro-Negro, mas entrou em campo em apenas duas ocasiões e não joga há quase dois meses. O técnico Tite, no entanto, planeja utilizá-lo contra o Grêmio, dia 13, de acordo com informações do "Coluna do Fla".

Tite tem aproveitado a semana livre por conta da Data Fifa para trabalhar o desenvolvimento de Carlinhos. O jogador, de 27 anos, não foi relacionado para o clássico contra o Vasco por motivos de saúde. Em meio a indefinição sobre a situação de Gabigol, o treinador pode optar por dar mais oportunidades para o ex-atacante do Nova Iguaçu.

Carlinhos disputou 16 jogos no ano, sendo apenas dois pelo Flamengo, e marcou nove gols (todos pelo Nova Iguaçu). O jogador está à disposição para o Brasileirão, mas não pode atuar na Copa do Brasil, pois já defendeu a Laranja Mecânica na competição. Já na Libertadores, não foi inscrito na fase de grupos, mas deve ser inscrito para o mata-mata, a partir de agosto.