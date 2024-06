Pedro é o principal jogador do Flamengo nesta temporada - Mauro Pimentel / AFP

Pedro é o principal jogador do Flamengo nesta temporadaMauro Pimentel / AFP

Publicado 07/06/2024 15:17

Rio - Grande destaque do Flamengo nesta temporada, Pedro recebeu uma homenagem da torcida rubro-negra. O atacante ganhou uma música, que será cantada a partir dos próximos jogos nas arquibancadas. Nas redes sociais, ele se declarou ao clube.

"Obrigado pelo carinho. Sem palavras para agradecer. Um dia estava no meio de vocês, hoje estou recebendo esse carinho. É difícil mensurar tudo que vem acontecendo. Estou em casa e estarei sempre com vocês", escreveu.

Integrantes da torcida organizada Raça Rubro-Negra estiveram, inclusive, no CT Ninho do Urubu na manhã desta sexta-feira (7) com o centroavante. Em vídeo, Pedro apareceu se divertindo junto aos torcedores.

Benção da bateria forte ao nosso artilheiro @Pedro9oficial pic.twitter.com/IREz2OmiXN — Raça Rubro-Negra (@rrn_oficial) June 7, 2024

O camisa 9 vive momento iluminado com a camisa do Flamengo. Até aqui, em 2024, mandou a bola para as redes 21 vezes em 26 jogos. Além disso, deu três assistências.

A estreia da música no Maracanã será na próxima quinta-feira (13), quando o Flamengo enfrenta o Grêmio, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h (de Brasília). O Rubro-Negro é o líder da competição, com 14 pontos.