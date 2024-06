Pixbet é a patrocinadora master do Flamengo - Divulgação

Pixbet é a patrocinadora master do FlamengoDivulgação

Publicado 07/06/2024 15:00 | Atualizado 07/06/2024 15:14

Rio - O Flamengo voltou a ter o maior patrocínio máster do futebol brasileiro, após a rescisão do Corinthians com seu patrocinador, anunciada nesta sexta-feira (7), em meio à denúncia do envolvimento de "laranja" no acordo. O Rubro-Negro deteve o posto por pouco tempo no início do ano, já que, dias depois de anunciar a parceria de R$ 85 milhões por ano com a casa de apostas Pixbet, o Timão fechou com uma empresa do mesmo ramo para receber R$ 120 milhões.



O fato fez com que o clube da Gávea pressionasse seu patrocinador para aumentar o valor do contrato. No final do passado mês de maio, o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou o maior patrocínio máster de sua história

Agora são R$ 105 milhões por ano. Na próxima temporada, R$ 115 milhões, e os dois últimos anos com R$ 125 milhões.

Confira o top 5

1- Flamengo - R$ 105 milhões (Pixbet)

2- Palmeiras - R$ 81 milhões (Crefisa)

3- Vasco - R$ 70 milhões (Betfair)

4- São Paulo e Fluminense - R$ 52 milhões (Superbet)

5- Grêmio e Internacional - R$ 30 milhões (Banrisul)