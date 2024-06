Técnico do Flamengo, Tite conversou com Carlos Alberto Parreira, que conheceu o CT Ninho do Urubu - Divulgação / Flamengo

Publicado 11/06/2024 17:02

o ex-técnico, que tem forte identificação com o rival Fluminense, também se encontrou com Tite. Carlos Alberto Parreira visitou nesta terça-feira (11) no Ninho do Urubu. Convidado pelo Flamengo para conhecer as instalações do CT,, também se encontrou com Tite.

"Minha gratidão de coração. Talvez você não imagine o quanto eu sou grato e feliz por estar te recebendo", disse o técnico do Flamengo, em vídeo postado pelo clube nas redes sociais.



Parreira, que nunca comandou o Rubro-Negro, também recebeu de Tite e do gerente de futebol, Luiz Carlos, uma camisa 10 do Flamengo personalizada.



Em determinado momento do tour pelo CT Ninho do Urubu, o ex-treinador, de 81 anos, brincou com uma foto de comemoração de um gol de Júnior, em 1992, em que aparecia Zinho, que foi seu jogador na conquista da Copa do Mundo de 1994 e lhe rendeu muitas críticas pela escalação.