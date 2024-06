Ayrton Lucas já está em tratamento no departamento médico do Flamengo - Instagram / Flamengo

Publicado 11/06/2024 14:34

Rio - Desfalque desde a vitória contra o Millonarios, pela Libertadores , Ayrton Lucas ainda não se recuperou de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e continuará sendo desfalque no Flamengo. O Rubro-Negro enfrenta o Grêmio nesta quinta (13), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pelo Brasileirão.

O lateral faz trabalho de fisioterapia para retornar aos gramados e, inclusive, foi a campo nos últimos dias acompanhado do fisioterapeuta do Flamengo. Apesar de ainda ter mais dois treinos para definir o time que irá enfrentar o Grêmio, Tite sabe que não poderá contar com o camisa 6.



Sem Viña, que está com a seleção uruguaia, o treinador vem treinando com Léo Pereira improvisado na função de lateral-esquerdo, de acordo com a "Trivela". O zagueiro voltou a ficar à disposição recentemente , após se recuperar da mesma lesão sofrida por Ayrton Lucas.

Outros desfalques que Tite terá são Arrascaeta, De La Cruz e Varela, que também estão com o Uruguai, Pulgar, que está com o Chile, além do volante Allan, que se recupera de lesão.

Com 14 pontos, o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro vem embalado para o duelo contra o Grêmio, depois de golear o Vasco por 6 a 1 na última rodada da competição.