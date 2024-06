Léo Ortiz em treinamento pelo Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 11/06/2024 18:51

Rio - O Flamengo terá um time com muitas novidades para enfrentar o Grêmio, na próxima quinta-feira (13), às 20h, no Maracanã, pelo Brasileirão. A principal surpresa é a improvisação do zagueiro Léo Ortiz como volante, algo que foi testado por Tite nos últimos treinos.

O camisa 3 já foi utilizado na função pelo treinador em algumas oportunidades, mas sempre no decorrer das partidas. Será a primeira vez que ele ganhará a chance de iniciar uma partida nesta posição.

se recupera de lesão no músculo posterior da coxa esquerda, o treinador escolheu Léo Pereira para atuar na lateral esquerda. Além de Ortiz, Tite será obrigado a improvisar mais um jogador. Sem Matias Viña, que está na Copa América com a seleção uruguaia, e Ayrton Lucas, que

que retornou da seleção brasileira sub-20 nos últimos dias. O Flamengo ainda terá os desfalques de Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Erick Pulgar, todos com suas seleções. As ausências abrirão espaço para Wesley, Igor Jesus e Lorran,

O provável time do Flamengo para enfrentar o Grêmio tem Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Léo Ortiz, Igor Jesus e Lorran; Gerson, Everton Cebolinha e Pedro.

Com 14 pontos, o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro vem embalado para o duelo contra o Grêmio após golear o Vasco por 6 a 1 na última rodada.